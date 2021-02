Firme defensa de Jujuy Jiménez a Pampita, tras su enojo con los medios: "¡No se olviden que está embarazada! No sean malas personas"

A poco más de una semana de regresar de México, con un PCR negativo, la noticia de que Pampita tiene coronavirus encendió un fuerte debate en los medios de comunicación: muchos periodistas cuestionaron que la modelo viaje estando embarazada y con un numeroso grupo de personas en plena pandemia.

Cursando la enfermedad, Carolina no dejó pasar las críticas y arremetió en Instagram Stories con un contundente descargo. "Empatía cero. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", reza el párrafo inicial, en el que no disimuló su enojo.

"El mensaje que tenemos que dar es que hay que cuidarse, no es acusar a Pampita. ¡Chicos, está embarazada! ¡No se olviden de eso! No sean tan malas personas". G-plus

Ese mismo día, y luego de haberla defendido cuando comenzó la polémica, Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a tomar la palabra en Informados de todo y salió a bancar a su colega, con firmeza: "El mensaje que tenemos que dar es que hay que cuidarse, que no hay que relajarse, que si llegás del exterior tenés que quedarte en tu casa uno días más. No es acusar a Pampita. ¡Chicos, está embarazada! ¡No se olviden de eso! No sean tan malas personas".

Esta semana, Jujuy también rindió explicaciones en TV y en las redes sociales tras ser cuestionada por celebrar su cumpleaños número 30 en la costa, con 17 amigos, sin distancia social y sin barbijos.