Firme decisión de Estefi Berardi tras los fuertes cruces con Yanina Latorre en LAM: "No volvería a trabajar con ella"

A poco de haber dado un paso al costado de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, Estefanía Berardi fue contundente al hablar de su relación con su excompañera, Yanina Latorre.

“Me sigo sintiendo una angelita. Hoy hablé con Ángel y le mandé una información interesante que sentí que podía venirle bien”, comenzó diciendo la expanelista en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo trabajaría con todas las chicas con las que trabajé ahí, pero no volvería a trabajar con Yanina Latorre. Cuando me fui de LAM, me fui tranquila, no quería ni me interesaba nada más, le hacía mal a mi alma”, agregó.

En cuanto a cómo vivieron sus seres queridos los escándalos que se vieron al aire, detalló: “Mi familia estaba muy contenta por mi crecimiento, estaban orgullosos, pero determinados temas que me exponían o que quizás se sobrepasaban de los límites y eso si los ponía mal”.

“Ya hacía un tiempo que mi salida la venía hablando con Ángel porque no me sentía cómoda por Yanina, y él entendía todo. De hecho, él quería hablar con ella para mediar, pero yo le dije que no porque ya no tenía ni ganas de eso. Sentí que ya no daba estar ahí, ya quería volver a mi casa y dejarle el paso a algo nuevo, a algo mejor. Yo siempre escucho lo que siento y mi alma se sentía mal, pero fue muy difícil irme también porque me dio un montón”, continuó.

Y cerró, sincera: “No extraño nada de LAM, pero sí agradezco mucho lo que aprendí al lado de Ángel, aprendí muchísimo. Es impresionante de verdad todo lo que aprendí porque el tipo entiende de televisión, entiende lo que quiere ver la gente, lo arma y consigue el número”.

ESTEFI BERARDI HABÍA PROTAGONIZADO UNA FUERTÍSIMA PELEA CON YANINA LATORRE EN LAM

Una vez más, Yanina Latorre y Estefi Berardi mantuvieron un fuertísimo cruce al aire en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América. Las panelistas dirimieron sus conflictos en medio de las últimas novedades sobre la salud de Jorge Rial, quien se recupera tras haber sufrido un infarto en sus vacaciones en Colombia.

Todo comenzó cuando Berardi aseguró que Rial volvería a la conducción de su programa en C5N en junio. Sin embargo, Yanina tuvo la palabra del propio periodista, quien dejó en claro que aún no tiene fecha de regreso al aire. Y este episodio desencadenó un tremendo ida y vuelta entre las angelitas.

“A mí me cuentan que esta charla (entre la producción del programa de Jorge y Rial) existió”, insistió Estefanía. A lo que Yanina la cruzó sin dudarlo: “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”.

Tras escucharla, Estefi recogió el guante y redobló la apuesta: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”.

Fue en ese momento que De Brito intervino para desmentir esa versión, y Berardi cerró: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato.me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno ”.