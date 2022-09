Fuerte afirmación de Paula Varela sobre la China Suárez tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ella lo predestinó"

A menos de 24 horas de que Wanda Nara anunciara su separación de Mauro Icardi, Paula Varela recordó los chats privados de la China Suárez y el futbolista, en 2021, y lanzó una explosiva afirmación en Socios del Espectáculo.

"Ahora te digo, la China Suárez qué pitonisa, porque en los chats que se filtraron entre ella y Mauro, la China le dijo 'vos, tarde o temprano, te vas a separar'. Se lo predestinó", disparó la panelista.

Recogiendo el guante, Mariana Brey arremetió duro contra el futbolista: "Yo creo que ahí Icardi no tuvo huevo, no se la jugó. Es un hombre sin valentía. ¿Mirá si hubiese dejado todo por la China? Como le pasó a De Paul con Tini".

Haciendo futurología, Varela le preguntó a Brey: "Si Icardi vuelve a la China, ¿ella le daría bola?". Y Mariana fue categórica en su respuesta: "¡Qué le va a dar bola! ¡Para mí no!".

WANDA NARA COMUNICÓ SU SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI

Instalada en la Argentina por motivos laborales y en medio de fuertes versiones de crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara les puso fin a las especulaciones comunicando en una historia de Instagram su separación del padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, tras 9 años de amor.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”, comenzó diciendo la empresaria e integrante de ¿Quién es la máscara?

Y agregó, con contundencia: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda".