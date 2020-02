Se filtró un picante chat del Polaco y Valeria Aquino: acusaciones, el Kun, Gianinna… ¡y la intervención de Silenzi!

El conflicto entre El Polaco y Valeria Aquino, su expareja y mamá de su hija Alma, se reavivó luego de la aparición de unas fotos del cantante junto a una joven en un boliche.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, escribió Aquino junto a un emoji de una chica levantando los brazos con resignación y todos relacionaron el posteo con la polémica alrededor del Polaco, que espera una hija con su actual novia, Barby Silenzi.

En medio de la polémica, PrimiciasYa publicó un fuerte chat entre el músico y Aquino, donde se recriminan muchas cosas, incluidos los supuestos romances de él con Gianinna Maradona y de ella con el Kun Agüero… ex de la hija de Diego y de Karina La Princesita. ¡Qué lío!

“¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, le dice en un momento El Polaco y ella retruca picante: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? 'Es la hija del Diego', me decías. 'Es mi amiga'. Y yo era nadie para vos”.

En otro momento, él le dice “yo quiero ser feliz con Bar”, en referencia a Silenzi, y ella responde: “Entonces aplicalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenés otra bebé en camino”.

Pero él le recrimina haberlo acusado por violencia de género: “Ruido hacés vos y no me dejás ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”.

Indignada, Aquino le dice: “Creo que estás mal vos, yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas. Son problemas de mayores, y no tiene por qué cargar con eso. Vos deberías superarlo porque pegar, me pegaste. Y yo te perdoné. No me escribas más. ¡Y no me culpes a mí! Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos. ¡Madurá!”.

En el chat que publica el sitio se puede ver que en ese instante aparece Barby en la conversación para darla por terminada: “Vale soy Barby, ya está con esta charla”. Por último, se puede leer que Aquino le responde: “La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato”. ¡Tremendo!