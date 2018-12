Se filtró un audio de WhatsApp de Tomás, el hijo mayor de Juan Darthés

A diez días de que tome estado público la denuncia de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54) por violación en el año 2009, cuando ella tenía 16 años, siguen los coletazos de la tremenda acusación contra el actor, quien el jueves viajó a Brasil, país del que es oriundo.

Abordando el delicado tema, Pamela David puso al aire en Pamela a la Tarde un audio de WhatsApp de Juan Tomás (22), el hijo mayor del actor, que se filtró en las últimas horas, en el que describe cómo están trasminando íntimamente la contundente acusación de abuso sexual que recayó sobre Darthés.

"El audio es de Tomás. Uno de los hijos de Darthés se comunica con uno de los amigos íntimos de Juan", dijo la conductora, luego de poner al aire el material, en el que el joven dice que tienen altibajos, pero están un poco mejor, acompañados por tíos y familiares.

El jueves 20, Darthés dejó el país en silencio. La única declaración que hizo en TV fue con Mauro Viale, para A24. En esa entrevista los hijos del actor, Juan Tomás (22) y Gianfranco (18), estuvieron presentes y no habrían estado de acuerdo con que salga al aire. “La nota la hizo primero con ganas y después a regañadientes. Los chicos estaban cuidando al viejo. Cuando terminó la nota vinieron y me mostraron con su cara que no les había gustado la nota. Algo no les gustó. Me decían que no era lo que esperaban, que no lo favorecía al viejo. Me dicen 'la borramos', yo les dije 'no, no me borran nada, yo no soy su vocero'", relató Viale, dejando asomar el detrás de escena del ida y vuelta con el actor.