Filtraron el tremendo chat de Leopoldo Luque con la psiquiatra de Maradona: "El gordo se va a cag… muriendo"

Los mensajes que intercambiaron el médico Leopoldo Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov, en el momento en el que Diego Maradona acaba de morir en su casa del barrio San Andrés de Tigre, se hicieron públicos.

Entre los médicos hubo un cruce de mensajes de audio y escritos, que publicó Infobae, donde se muestra la reacción de los profesionales. “No respiraba ni tenía pulso”, asegurá la psiquiatra, mientras Luque contaba que estaba por la autopista dirigiéndose a la casa del exfubtolista.

"Leo, lo están reanimando pero nada, nada", asegura en otro mensaje Cosachov, quien le hizo RCP sin éxito al cuerpo de Diego, junto al psicólogo Carlos Díaz, antes de que llegue la ambulancia. "Ahora está con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", puso ella. "No lo pueden trasladar porque no sale del paro", agregó, haciendo que Luque reaccione preguntando “avisame si están enojados con nosotros”. “No, no. Por ahora no dijeron nada”, respondió la psiquiatra, a la que la Justicia le retuvo dos celulares como material probatorio.

Luque: "Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá". G-plus

Por su parte, en una conversación que tiene vía WhatsApp, Luque le respondía a un contacto que le preguntó por la salud de Maradona con una fuerte frase. "Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá", aseguró.

En otra parte de la charla entre Cosachov y Luque ella muestra se preocupación. "No quieren reanimar más", dijo, mientras que el médico ponía que estaba por llegar en 30 minutos. "Murió, Leo", pone en el final ella, recibiendo un “ok” del neorocirujano.

El chat de Agustina Cosachov y Leopoldo Luque unos minutos después de la muerte de Diego Maradona.

Fotos: Infobae