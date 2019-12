Filtran supuestos chats de Pablo Rago y Érica Basile, la mujer que lo denunció por violación

A pocas horas de hacerse pública la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que hizo Érica Basile contra Pablo Rago, el portal web de AM 1300 La Salada difundió una serie de chats que el actor habría tenido con la presunta víctima.

El contenido de los supuestos chats privados incluye la exigencia de fotos íntimas a la denunciante en malos términos y una foto en la que un hombre -que sería el actor- se toca la entrepierna. Las conversaciones de Messenger (el servicio de mensajería privada de Facebook) están fechadas desde 2012 hasta 2017, obviando 2015, año en el que habría sucedido la violación denunciada.

En uno de los primeros mensajes, de 2012, supuestamente Rago le dice a la mujer que no "arrugue": “Arrugaste con el pedido de invitación, arrugaste con las fotos. ¡Vení ya!”. En otra conversación, de 2013, se lee la reacción indignada del acusado tras el envío de una imagen subida de tono. “¿A eso le llamas fotos hot? Hacete de abajo, nena. Sos una mogijata”, señala.

“Arrugaste con el pedido de invitación, arrugaste con las fotos. ¡Vení ya!”. G-plus

Como respuesta, la interlocutora se defiende y dice: “Epa. Qué boquita tiene el señor. Vos pediste alguna, yo te envié una. ¿Te pensás que solo tengo esa? Pasa que debés estar acostumbrado a los gatos. Vos no cumpliste con tu palabra, no me faltés el respeto”. "Comprate un diccionario", le responde.

Y ella reacciona: “No seas ofensivo. Te creés que tenés derecho porque tenés platita, papu, y porque sos actor. Fuera de eso, me encantaría ver si se te acerca una mujer por lo que sos”.

“¿A eso le llamas fotos hot? Hacete de abajo, nena. Sos una mogijata”. G-plus

En 2017 se da otra conversación que incluye una foto en la que se lo vería con la mano adentro del pantalón, tocando su entrepierna. “¿Sigo? Chiquita, estás más linda que antes. ¡Sos la mejor! Quiero verte. Lo sé, preciosa, y lo tengo en cuenta”, añade.

Esta charla se habría dado dos años después del aparente suceso por el que Rago tiene una denuncia radicada en la comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es llevada por el Juzgado en lo Correccional y Criminal Nº 54.