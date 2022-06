Filtran picantes chats entre Matías Defederico y la madre de Cinthia Fernández: "No te importan nada tus hijas"

En A la tarde, Cora de Barbieri recordó el conflicto que se desató entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por el Día del padre y exhibió una serie de chats que el exfutbolista mantuvo con la madre de la bailarina para coordinar que Charis, Bella y Francesca pasen esa jornada con él.

“Ahí te das cuenta la predisposición que había de un lado y del otro. Llegaron a mandarle los dibujos que las nenas hicieron para su papá y le decían cómo iban a hacer”, señaló De Barbieri.

“Lo del domingo decime cómo vamos a organizarlo sin problemas, pero te repito que a la casa no voy a ingresar porque tengo la perimetral y tengo miedo de ser filmado de nuevo como el sábado pasado”, leyó De Barbieri, sobre el mensaje que envió el exfutbolista a Johana.

LOS PICANTES CHATS ENTRE LA MAMÁ DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO

“La madre le contesta ‘Cómo quieras. Si no querés venir, no hay problema. Está en vos que no quieras pasar el Día del padre con tus hijas’, y le envía el comunicado de la perimetral, que indica que puede pasar libremente porque eso rige solamente en Capital Federal, no en Provincia”

Ella le escribió ‘Ahí tenés la orden del juez’ y le pone ‘No te importan para nada tus hijas, es realmente penoso para ellas’. Y él le dice ‘Bueno, podemos coordinar para otro día’, trata como de poner buena onda. (…) El que pone las trabas es Matías Defederico”, analizó Cora.

“La buena predisposición de Cinthia Fernández la tengo en otra serie de chats”, dijo Cora de Barbieri mientras se mostraba en la pantalla una captura en la que se puede ver que la bailarina tiene agendado a Defederico como “Papá de las nenas” en su celular.