Filtran un audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon: "Ya no tengo 16 años como cuando me conociste"

Jey Mammon regresó a Buenos Aires tras pasar 10 días en España, donde cobró notoriedad a raíz de la situación por la que llegó a esas costas, y a su regreso insistió en que su viaje fue “para relajar un poco” y “ordenarse” con el fin de “dejar en claro cuál es la verdad”.

En ese marco, en Socios del espectáculo mostraron dos de las pruebas que Jey presentaría ante una eventual demanda de Lucas Benvenuto: un audio en el que el joven le demuestra su amor, y un chat en el que reconoce que tenía 16 años al momento de conocerlo, y no 14.

El audio da a entender que Lucas está arreglando un encuentro con Juan Martín Rago, que debe brindar antes una función teatral. “Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio. No quiero ir antes de verte. Creo que ya estamos acostumbrados a esto de colgarnos”, le dice el joven al conductor.

VIRALIZARON UN AUDIO Y UN CHAT QUE JEY MAMMON USARÍA ANTE UNA EVENTUAL DEMANDA DE LUCAS BENVENUTO

“Creo que somos un poco colgados los dos y nos entendemos. Te quiero adelante, te quiero llenar de besos, te quiero hacer el amor, quiero que me des mi cadenita (risas), y quiero ir a verte al teatro; haciendo lo que más te gusta”, cierra el audio Lucas.

“Todo esto conduce a un solo lugar: Jey quiere demostrar que Lucas Benvenuto tenía 16 años y no 14, y sigue sin especificar cuándo fue su primer encuentro íntimo”, señaló Adrián Pallares al finalizar el audio.

“’Mi vida cambió mucho. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. Ahora tengo 23’”, leyó Rodrigo Lussich. “Esa es la edad en la que se habrían conocido, que es la que quiere demostrar Mammon, más que nada por una cuestión legal, por el tema del consentimiento; porque desde lo moral, 14 o 16 es lo mismo y Jey quiere naturalizar 16 y eso no es naturalizable de ninguna manera”, cerró el conductor.