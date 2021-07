Filoso punto de vista de Karina Iavícoli tras los dichos de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "A veces te querés hacer la superada para pasarla bien"

A poco más de un mes de confirmar en LAM su separación de Luciano Castro, Sabrina Rojas volvió con todo al trabajo, integra el panel de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco, y espera con ansias salir al ruedo teatral con Desnudos, obra en la que compartirá escena con su exmarido, padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Disfrutando de la soltería en armonía familiar con Castro, la actriz le dijo a Intrusos: "Hoy prefiero pasarla bien. Yo he tenido mucho novio, toda mi vida. He estado poco soltera. No bajé aplicaciones (de citas), no me hace falta, con Instagram estoy completa. Arde el teléfono. Me levantó un poco el ego".

Sobre la posibilidad de que Luciano esté comenzando una relación con otra mujer, Sabrina se despachó sin filtro: "No, no creo que Luciano esté conociendo a alguien, debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga... Pero no hablamos de eso. Él hace su vida, de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así".

Luego de ver la nota, en el programa de América analizaron las resonantes declaraciones de Rojas y Karina Iavícoli lanzó una filosa mirada al respecto.

"Ella es una mujer hermosa, le deben llegar mensajes de todo tipo y color. Disfrutará de sentirse halagada y dice que él debe estar saliendo con muchas, que debe estar haciendo uso de su libertad”, dijo Rodrigo Lussich, repasando el testimonio de Sabrina.

Acto seguido, y súper punzante, Iavícoli disparó: "¡Qué fuerte decir eso de tu exmarido! Me parece que a veces te querés hacer un poco la superada para pasarla bien". Y Paula Varela se alineó a su picante pensamiento: "Yo no creo que no duela. No es todo tan superado como lo pinta ella".