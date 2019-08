El filoso palito de Ángel de Brito a Ulises Bueno: "Está muy en divo, se la cree bastante y es un maleducado"

Mientras todas las parejas del Súper Bailando se preparan para presentar su nueva coreografía en el cuarteto, Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana que Ulises Bueno (hermano de El Potro, el recordado cantante cordobés que murió en el 2000 en un accidente automovilístico) se enojó por no poder realizar su performance en vivo.

"Ayer iba a cantar Ulises Bueno en ShowMatch. Hubo mucha polémica en las redes donde preguntaban ‘¿por qué no cantó?’. No cantó porque no hubo tiempo, sinceramente fue eso lo que pasó", contó el conductor al aire.

"Ulises está muy en divo. El Potro era mucho más simpático y muy amable con los cronistas que lo iban a esperar en los canales. Daba notas todo el tiempo, Ulises se la cree bastante. Es un maleducado". G-plus

"Ulises estaba en el camarín con Cinthia Fernández y Martín Baclini (pareja con la que bailará en la próxima gala), y finalmente no bailó. Se molestó un poco, pero finalmente baila el jueves", agregó.

En ese momento, Lourdes Sánchez intervino: "No, Ulises no estaba molesto", explicó. A lo que Maite Peñoñori reafirmó la información: "Se fue enojado, no quiso hablar con los medios. Pasó muy rápido y sólo le contestó a una cámara que era de Córdoba".

"Voy a salir de testigo porque vi a Ulises que estaba en la puerta y como que se fue corriendo. Vi que se fue corriendo y que todos los perseguían atrás y no se paró ni decir 'chau, chicos, me voy'", sumó La Chipi, quien estaba invitada al ciclo. A lo que el presentador cerró, sin filtro: "Es un maleducado".