Filoso "me gusta" de Gianinna Maradona tras su escandalosa separación de Daniel Osvaldo: "Él la vuelve a buscar"

Ni bien Gianinna Maradona confirmó en sus redes sociales que se había separado de Daniel Osvaldo, las indirectas se pusieron en el centro de la escena.

En este contexto, Estefi Berardi registró un fuerte like de la hija del Diez a un posteo que habla sin filtro de las rupturas amorosas.

"El like de Gianinna...", expresó la panelista de Mañanísima a través de sus stories de Instagram junto a la captura de pantalla del fuertísmo "me gusta" de Gianinna.

Más sobre este tema Gianinna Maradona, tras anunciar su separación de Daniel Osvaldo: "La única obligación que tenemos es la de amar como se nos dé la gana" Gianinna posteó una canción de Don Osvaldo luego de ver el video de Daniel a los besos con otra mujer

Gianinna likeó un posteo que decía: "Martín dejó a la pibita. Ella está enganchada pero a él le da lo mismo. Sin embargo, cuando él se da cuenta de que ella está haciendo su vida la vuelve a buscar. Martín, además de ser un histérico y un vueltero, es un pelotu... No sea como Martín"-

ASÍ ANUNCIABA GIANINNA MARADONA SU SEPARACIÓN DE DANIEL OSVALDO

A fines de enero, tras semanas de rumores y versiones de pelea, Gianinna Maradona decidió publicar una carta pública para anunciar su ruptura de Daniel Osvaldo.

El texto decía: “Para mí, siempre vas a ser este abrazo y los que no están en una foto. Y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender. Como lo dijimos mil veces ‘Salu’ por eso’".

“Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mier… que nos quieren cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida”.

“Sé feliz hoy, mañana y siempre. Yo prometo que también. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el ort…”.

“Si vos sabés todo, lo que crea el resto me chup… los dos huev… que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una sola y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser. ¡La opinión es de todos, esta vida es mía!”.