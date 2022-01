Filoso comentario de Paula Varela sobre los celos de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona: "Qué pesado salir con un tipo así"

Paula Varela hizo un comentario picante en Intrusos sobre los celos de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona luego de que ambos hicieran llamativas publicaciones al respecto en sus redes sociales.

“Parece que hay algo que Daniel la critica en la forma en que ella se viste, eso también podría ser, que controle mucho que ella no esté sexy”, contó la cronista Lucía Ugarte desde un móvil en Miami y Paula lanzó: “¡Qué pesado salir con un tipo así, muy difícil!”.

“Imaginate salir un tipo que todo el tiempo te dice qué te tenés que poner y qué no, parece que Daniel Osvaldo es así”, continuó Lucía desde la emisión de América y Varela sentenció: “No, me ahogo”.

FUERTE ANÁLISIS DE RODIRGO LUSSICH SOBRE LOS TRASCENDIDOS DE CRISIS ENTRE GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO

Rodrigo Lussich hizo un contundente análisis sobre los trascendidos de crisis entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en medio de sus vacaciones en Miami.

“Gianinna está en un perfil súper bajo, en familia, pero estará pasándola mal también porque fue con él a otro tipo de cosa, a una relación linda”, dijo el conductor de Intrusos.