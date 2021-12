Filoso comentario de Carmen Barbieri contra Mauro Icardi: "Él se hace el pobre y no tiene nada de pobre"

Sin estar ajena al escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez y luego de que cada uno hiciera escuchar su campana, Carmen Barbieri disparó sin filtro contra el futbolista.

“Icardi se hace el pobre y de pobre no tiene nada”, lanzó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine), sentando postura en esta polémica del que se hizo eco el país.

Además, la capocómica no dudó en tomar partido en este tema: “Yo soy team, China; sí. ¡Totalmente! Ahora van a decir ‘vos también fuiste cornuda y te engañaron’, pero a ella le pegaron demasiado. Todo el mundo le pegó”.

Carmen Barbieri: "Mauro Icardi se hace el pobre y de pobre no tiene nada". G-plus

“Cuando a mí me engañaron, yo le pegaba a la tercera (en discordia) y a él, que se fue de mi casa y no más hablé. Quiero aclarar que digo ‘le pegué’ como una forma de decir. ¿Sabés qué pasa? No se mezclan los telones con las sábanas. Eso se mezcló y yo pasé a ser una tarada. Sos la última en enterarte, pero esa es otra historia”, cerró la artista, hablando de su experiencia personal.

¡Tremendo!