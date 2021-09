El filoso apodo que Mariana Brey le puso a Luciana Salazar y reveló en pleno vivo: "La reina de la vagancia"

Mariana Brey le puso un apodo a Luciana Salazar por su desempeño en La Academia luego de que revelaran que sus compañeros se quejaran de ella. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista disparó filosísima contra la mamá de Matilda por no querer asistir a los ensayos del programa que conduce Marcelo Tinelli.

“La reina de la vagancia, ¿de qué trabajó Luciana? No le gusta ensayar”, dijo la angelita muy picante en la emisión matutina de eltrece y Cinthia Fernández sumó información acerca de su desempeño en ShowMatch: “No va a todos los ensayos. Tengo una datita jugosa que no sé si les va a gustar”.

“Después van a salir a desmentir porque implica a su equipo. A ella no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, Jorgito Moliniers no la banca más y se adhiere a este reclamo su coach”, contó Cinthia sobre las internas del equipo de Luciana y Brey sentenció: “No le gusta laburar”.