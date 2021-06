Filoso análisis de Listorti sobre las canciones de Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo: "Hay que soltar un poco"

Esta semana, Jimena Barón volvió a dar que hablar con su repertorio musical, tras el adelanto de su nueva canción Ya no te extraño, material para el cual eligió un hombre que muchos compararon con Daniel Osvaldo, en cuento a su look, repleto de tatuajes y aspecto recio.

"Conceptualmente da a Daniel Osvaldo", dijo Majo Martino en Hay que ver, al analizar una foto del actor que escogió Jimena, para acompañar visualmente una potente letra.

"Y yo te perdonaba, aunque no te creía. Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro. Me quité tu mal. Lo volví a tener", fueron las frases con las que Barón acompañó algunos adelantos en sus redes.

"Para mí hay que soltar un poco. Porque si le está dedicando un tema es porque no soltaste. Es apreciación nuestra, personal, que la canción es para él, quizás es para otra persona". G-plus

De acuerdo con su panelista, José María Listorti acotó: "Sí, de lejos. No es que se parece, pero es un estilo de hombre y de personalidad. Rockero, desprolijo con onda".

Acto seguido, y teniendo en cuanta canciones como La Tonta, La Cobra y Flor de involución, el conductor disparó su filosa postura sobre el repertorio musical de la artista, direccionado a su expareja y padre de Momo.

