El filosísimo comentario de Paula Varela contra Mariano Martínez: "La cara le quedó afuera del hielo"

Una cosa llevó a la otra, y sin tener vela en el entierro, Mariano Martínez cayó en la volteada en Intrusos con una picantísima ironía de Paula Varela. Todo comenzó con un paso de comedia de Rodrigo Lussich en los Escandalones, cuando mostró al periodista de Telenoche Jason Mayne sumergirse en un enorme tacho con agua fría y hielo florando a su alrededor, en pleno invierno.

Eso remitió al Wim Hof, el método que aplica Mariano y que explicó en Instagram: "Realmente no siento ni frío ni calor. Esto es porque hace ya más de dos años que estoy haciendo terapia de frío. Todavía si bien no llegué a ser inversión en hielo, estoy averiguando cómo poder hacerlo y generarlo. Ya me ducho tres o cuatro minutos por día con agua helada. Primero con agua caliente me lavo el pelo, me baño, me ducho; y después sí paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada diez segundos".

Con ese dato en mente, Paula fue fulminante con su comentario sin filtros en vivo cuando Lussich resumió que Martínez lo hizo "para mejorar su cuerpo": "¿Y quedó así? La cara le quedó afuera, por eso… A Mariano le cambió el cuerpo, pero la cara no. Lo amo a Mariano. Beso enorme". El primero en reaccionar fue Adrián Pallares con una risa socarrona, y la propia Paula lanzó una carcajada cuando tomó consciencia de la acidez de sus dichos.

Media hora más tarde, Adrián Pallares volvió a descostillarse con un ataque incontenible de risas cuando repasó la divertida maldad de su compañera: "Paula Varela dijo que Mariano Martínez dejó la cara afuera del hielo, que fue tremendo. Y acaba de decir que (el nene con la cabeza rapada y remera naranja que se vio en pantalla) era Jimena Cyrulnik".