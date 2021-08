Filosa teoría de Mariana Brey sobre el comunicado de Benjamín Vicuña por la separación de China Suárez: "Para mí, Pampita lo aconsejó"

Mariana Brey hizo una observación particular del comunicado que dio Benjamín Vicuña acerca de su separación de la China Suárez. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista hizo pública su teoría de la ruptura de los actores en la que está directamente involucrada Pampita y aseguró que considera que no está contenta con lo sucedido.

“Quiero que voten, ¿piensan que Pampita está contenta, que festejó? Contenta entre comillas estamos diciendo”, dijo Ángel de Brito en la emisión de eltrece y la panelista opinó: “No pienso ninguna de las dos opciones. Creo que no está contenta, no me parece que hablaría bien de ella, pero tampoco creo que no le importe nada”.

Así, la angelita explicó su análisis acerca del lugar que Carolina Ardohain habría ocupado en este momento de la vida de Vicuña: “Yo creo que ella lo sabía y hasta creo que, porque ahora tienen un buen vínculo según tengo entendido y según ellos mismos cuentan, tal vez hasta ella le aconsejó que lo comunicara de la forma en que él lo hizo”.