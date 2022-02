Filosa teoría de Estefi Berardi sobre la ausencia de la China Suárez en las redes: "¿Estará embarazada?"

Luego de sacar a la luz el romance de China Suárez con el español Armando Mena Navareño, Estefi Berardi se animó a enunciar una filosa teoría sobre la actriz, poniendo bajo la lupa la versión de posible embarazo.

Más sobre este tema Revelan el explosivo motivo de la nueva crisis de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Lo habría agarrado mirando lo que subió China Suárez"

"La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero. Los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar", comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual", agregó Estefi, jugando con el misterio.

"Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual". G-plus

Exigiendo precisión, Pampito la apuró: "¿Qué querés decir?". Y Berardi desarrolló su picante teoría sobre una potencial dulce espera de la expareja de Benjamín Vicuña.

"Los fans me dicen en las redes: '¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?'", dijo la panelista.

"Esta es la teoría que nos hacemos con la gente. Yo los embarazo los pego a todos. Esto de la China es una teoría, capaz me equivoco. Pero ¿por qué no se muestra de cuerpo entero?", finalizó Estefi Berardi.

"Los fans me dicen en las redes: '¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?'. Esta es una teoría que tenemos con la gente". G-plus

¿CUÁNDO NACIÓ EL AMOR ENTRE CHINA SUÁREZ Y ARMANDO MENA NAVAREÑO?

En septiembre de 2021, China Suárez viajó a España para filmar la película Objetos, junto al actor Álvaro Morte, popular en la Argentina por interpretar al profesor en La casa de papel.

En ese viaje, y a pocos días de anunciar su separación de Benjamín Vicuña, la China conoce personalmente a Armando, con quien tuvo un apasionado affaire y a quien conocería por las redes desde 2018.

Más sobre este tema Afirman que China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan un fuerte conflicto: "Ella lo bloqueó hace 15 días"

El tiempo pasó, la actriz y el empresario continuaron en contacto, hasta enero de 2022 que Suárez viajó a Madrid para verlo y apostaron de lleno al amor.