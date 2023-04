Filosa respuesta del Kun Agüero al cruce de Pablo Duggan por el dólar: "Vivís en un barrio privado y te hacés el lalala"

Unas polemiquísimas declaraciones del Kun Agüero del año pasado sobre el dólar se volvieron virales y Pablo Duggan salió al cruce con términos súper fuertes para el exfutbolista y la respuesta del otro lado no tardó en llegar.

“Para mí tienen que sacar los pesos. Yo diría ‘el peso, a tomar por culo’. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos en todos lados. ¿El peso adónde lo llevas? A ningún lado”, había lanzado el exjugador en una transmisión de Twitch, plataforma donde es muy popular.

La reaparición de sus declaraciones provocaron que el conductor radial se despaché con todo contra él. “¿Qué punto de comparación puede tener la economía de Agüero a la de cualquiera? Sé un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy es un personaje peligroso. Hay que pegarle un pequeño coscorrón para que entre en razón", comenzó diciendo.

Y siguió: "Flaco, lo que estás diciendo en las redes sociales lo ve toda la Argentina, estás confundiendo a mucha gente. Es un hijo de p...”, se despachó en De Vuelta, su ciclo en Radio 10.

"No digas boludeces. Cuando yo jugaba en Independiente, cobraba $2500 y vos seguramente vivías como ahora, en un barrio privado. Yo fui pobre, a mí nadie me ayudó". G-plus

PICANTÍSIMA RESPUESTA DEL KUN AGÜERO A PABLO DUGGAN

A través de su plataforma de streaming, el ex de Karina La Princesita cruzó al periodista. “No digas boludeces. Cuando yo jugaba en Independiente, cobraba $2500 y vos seguramente vivías como ahora, en un barrio privado”, aseveró.

“Vivís en un barrio privado y te hacés el lalala. Yo no insulto, doy opiniones y hablo, nada más. No digamos cosas que después no son. Cada uno dice boludeces, pero cuando el chabón está hablando, toma un Starbucks. Se ve que tan mal no le va”, ironizó. “Yo fui pobre, a mí nadie me ayudó. Esa es la realidad. Hay que hacer una ayuda a los pobres, sí, pero es una obligación del Estado”, aseguró.

“Para eso se paga impuestos y tienen la gestión necesaria para que suceda. Gano en dólares, gano en euros, gano en libras y gano en la moneda que quieras. También gano en pesos, ni te imaginás lo que tengo en Argentina. Así que no digas nada. Sé cuánto gano en pesos y qué genero en Argentina, pero pago impuestos”, concluyó, muy fuerte.