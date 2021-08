Filosa reacción de Yanina Latorre al escuchar a Barby Franco contar que tiene una pileta con olas: "Bien de nuevo rico"

Yanina Latorre se sorprendió al escuchar que Barby Franco tiene una pileta con olas en la casa que comparte con Fernando Burlando. En Los Ángeles de la Mañana, la modelo contó que tiene una piscina apta para nado contracorriente y la panelista reaccionó picante a sus palabras.

"Yo no me olvido un día que vino a llorar porque estaban peleados y estaba con la tarjeta de crédito que no devolvía”. G-plus

“Jurame que tenés olas en tu casa”, le dijo la angelita a la exparticipante de La Academia, quien le respondió: “Sí, nado contracorriente se llama”. Entonces, la mamá de Lola Latorre comentó sin filtro “New rich” y la pareja de Burlando arremetió con humor en la emisión de eltrece: “Callate vos”.

Ángel de Brito se sumó a este entretenido ida y vuelta en su programa y apuntó a Yanina. “Vos porque no tenés olas”, expresó el conductor de LAM y la periodista contestó: “Ni quiero, cuando quiero olas voy al mar”. Fue allí cuando la modelo le explicó cómo es el sistema que tiene instalado en su residencia.

“No es lo mismo, el mío es diferente, te va a encantar. Apreto un botón y tengo olas”, aseguró Barby y Latorre disparó: “Bien de nuevo rico”. Entonces De Brito la mandó al frente de inmediato con una contundente frase y mencionó algunas de las adquisiciones de Barby Franco, quien dejó en claro que todo es del abogado.

“Cómo te da odio que venga una con más plata que vos Yanina. Ella tiene avión privado, vos no. En todos los chivos mete el avión privado”, replicó y la periodista expuso: “No sé si tiene más plata que yo. Todo eso es de Burlando. Acá yo no me olvido un día que vino a llorar porque estaban peleados y estaba con la tarjeta de crédito que no devolvía”.