Filosa reacción de Tartu contra Susana Giménez por sus dichos sobre Argentina: "Los pobres la hicieron rica"

Desde Punta del Este, Susana Giménez se refirió a la Argentina e hizo declaraciones que generaron una ola de críticas. Dice que al ver los noticieros y enterarse de lo que pasa aquí, todo le resulta "irreal".

"Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Cada vez que matan a un tipo para robarle el auto es como si me mataran a mí. La inseguridad es tan terrible como el virus... Es como pelearse cuando se está hundiendo el Titanic. Creo que las clases hay que darlas porque nos esperan unos chicos que, pobrecitos, va a ser terrible... Dicen que los contagios en el colegio no son. Se han tomado medidas muy raras", expresó en Pan y Circo.

Y sumó, polémica: "Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo. Tengo mi contrato firmado, pero la televisión es peligrosa. Todos se agarran el virus. Si está todo bien. Encantada de poder ir”.

Indignado por los dichos de la diva, Tartu le respondió mediante un fuerte hilo de Twitter. "Susana diciendo que lo mejor es mandar a trabajar a los hijos a los 18 años pero... Debe ser a los hijos de otros porque bueno, Mecha, en fin... Susana diciendo que hay mucha inseguridad, que le da mucho miedo por la gente que la asaltan cuando entra con el auto a su casa te da idea de la burbuja en la que vive. No todos tienen auto, no todos tienen casa y menos casa con garage. Susana cree que todo es Barrio Parque", afirmó.

"Susana diciendo que no quiere volver a una Argentina empobrecida como Venezuela es bien despectivo con la gente que la hizo millonaria" G-plus

Y siguió, muy picante: "La real realidad de por qué Susana se fue a Uruguay es que su peor pesadilla es la que esta pasando en Capital... Que las prepagas tengan sus camas de terapia ocupadas y tener que ser internada en un hospital público. Se lo decía a sus amigas por WhatsApp. Terror a la mala hotelería en salud. Susana diciendo que no quiere volver a una Argentina empobrecida como Venezuela es bien despectivo con la gente que la hizo millonaria".

Antes de despedirse, se refirió a la dinámica de los programas de la diva y le dedicó una fuertísima frase. "Su recién hizo la guita grande con los pobres llamando al 0600 por 3 dólares, que era un afano, a ver si ganaban un palo verde. Los pobres la hicieron rica".

¡Muy fuerte!