Filosa reacción de Nicole Neumann tras el fuerte posteo de Mica Viciconte: "Yo no soy insegura, no me cabe ese mote"

La armonía que se vio el fin de semana entre Nicole Neumann y Fabián Cubero en la comunión de su hija Allegra, en la que ambos asistieron con sus respectivas parejas, llevó a que Mica Viciconte publique un fuerte posteo, sin destinatario directo, pero en indudable conflicto con la modelo.

Abordada por el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, Nicole habló de la celebración religiosa de su hija, del encuentro con Cubero y fue más que filosa cuando el cronista le consultó por el posteo en Instagram de Viciconte, ¿calificándola de insegura?

El mano a mano de Guatti con Neumann sobre Fabián Cubero y Mica Viciconte

Alejandro Guatti: -¿Cómo fue el festejo, el fin de semana, y el reencuentro…?

Nicole Neumann: -Divino. Estuvo toda la familia, abuelas, bisabuelas. Fue un placer. Súper lindo.

Guatti: -¿Pero cómo fue el reencuentro con tu exmarido?

Neumann: -Yo disfruté de mis hijas. La comunión es una sola vez en la vida. La pasamos divino, y ya. No hay nada más que importe.

Guatti: -¿No hubo tensión en el ambiente?

Neumann: -Yo disfruté de mi hija y de su momento.

Guatti: -Micaela Viciconte hizo un posteo sobre lo que pasó y dijo que para ella sería fácil irse, en esta situación, por las inseguridades de otras personas...

Neumann: -No tengo ni idea. ¿Quiénes serían los inseguros?

Guatti: -Vos.

Neumann: -Yo no soy nada insegura. Debe estar hablando de otra persona porque a mí no me cabe el mote. No lo leí. No leo nada y no tengo idea. Yo sigo a muy poquita gente y cosas que me interesan.

