Filosa opinión de Sabrina Rojas sobre la pareja de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: "No creo que todo sea tan ideal como lo vemos"

La Copa América no solo mostró a Lionel Messi como un gran líder y futbolista, tras consagrarse campeón con la Selección Argentina en Brasil, también visibilizó el lado más humano del crack y su historia de amor con Antonela Roccuzzo, la madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En ese marco, Karina Mazzocco presentó en A la tarde un tape de los gestos cómplices que el matrimonio expuso este último tiempo, como la videollamada que le hizo Lionel desde el Maracaná a su esposa, pocos minutos después de levantar la copa, y la efusiva recepción que le dio Roccuzzo al verlo llegar a Rosario, y Sabrina Rojas sorprendió con su opinión sobre la feliz pareja.

"El amor de Messi y Antonela Roccuzzo. ¿Todo el mundo quiere a esa pareja? Esos besos hablan de que ahí hay un fuego sagrado", comenzó diciendo la conductora, luego de ver el romántico informe.

"No sabemos si el amor es tan ideal. A la vista, es una pareja que me encanta, él la respeta un montón, pero deben tener mil cosas y dolores de cabeza". G-plus

La primera en tomar la palabra fue Florencia de la Ve, quien empatizó con el matrimonio y con el cariño que la gente les profesa: "Nosotros somos muy primer amor. El argentino es muy nostálgico, el amor de la infancia. Eso pesa muchísimo. Ellos se conocen desde muy pequeños. Él triunfó, se convirtió en un astro del fútbol, millonario, y, sin embargo, la elige cada día. Eso tiene un valor. La gente lo tiene en un pedestal".

Interesada en la opinión de Rojas, Mazzocco le preguntó: "Sabri, ¿a vos te gustaría tener un amor como el que Messi le expresa a Antonela?”. Diferenciándose de la mirada que expuso su compañera, la actriz expresó con contundencia: "Es que no sabemos si el amor es tan ideal. A la vista, es una pareja que me encanta, él la respeta un montón, pero deben tener mil cosas, dolores de cabeza entre la pareja, porque son humanos. No creo que todo sea tan ideal como lo vemos. Creo que vemos la mejor versión. Después puede haber una pareja más tóxica, menos tóxica, pero no creo que sea tan ideal".