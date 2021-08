Filosa frase de Rocío Marengo sobre el romance de Virginia Gallardo con Fort: "Yo no la veía como un gato, fue lo mejorcito que tuvo Ricardo"

Rocío Marengo le respondió sin filtro a Virginia Gallardo, quien la calificó de "falsa" por criticar su decisión de no estar en la serie de Ricardo Fort y la cruzó por hablar de los gastos que hacía cuando era pareja del millonario fallecido.

"No merezco todo lo que está diciendo, una cantidad de pavadas. Tengo mil cosas para responderle. Cuando yo hablé de la serie, lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte", dijo Marengo en LAM, aclarando uno de sus dichos que indignó a Gallardo.

Atenta al enojo de Virginia, Mariana Brey le comentó a Rocío: "También hablaste del detalle de la tarjeta de crédito de Ricardo, en aquel momento, y que ella gastaba muchísimo".

"Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar". G-plus

Fue ante esa consulta que Marengo respondió con una filosa frase, con la que analizó el romance de Gallardo con Fort. "Yo hablé para el programa en el que ella trabaja, Intrusos. Fue el mismo programa en el que su compañero (Rodrigo Lussich) le dice en la cara que todo el mundo la trató de gato. Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar".

"De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?". G-plus

Tras una breve pausa de su picantísimo descargo, Rocío agregó: "De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?".

La furia de Virginia Gallardo con Rocío Marengo tras cuestionar su baja de la serie de Fort

A Virginia Gallardo se le agotó la paciencia y le respondió duro a Rocío Marengo en Intrusos. La integrante de La Academia cuestionó a la panelista por bajarse de la serie de Ricardo Fort.

"Eso de que 'a Virginia la quiero'. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá. No digas 'a mí me cae bárbaro'. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir", expresó la panelista de Intrusos, sin disimular su enojo con Marengo.

"Ahora me pregunto yo, que ella está en el vínculo familiar, ¿para qué me llamaron para que vaya al cumpleaños de 15? ¿Tengo que pensar que me utilizaron en ese momento y que hoy también me necesitan para la serie? Porque si no, no entiendo", agregó.

Más sobre este tema Martita Fort, contundente con Virginia Gallardo tras su decisión de no aparecer en la serie de su padre: "No estoy de acuerdo" El llanto de Virginia Gallardo tras las fuertes críticas que recibió por bajarse de la serie de Fort: "Es injusto"

Antes de concluir su descargo, Virginia Gallardo comparó su noviazgo con Ricardo Fort con el que actualmente Rocío Marengo tienen con Eduardo, luego de que su colega cuestionara los gastos que hizo cuando era pareja de Ricardo.

"De repente le dije que no a la serie y todo eso quedó en el pasado y tienen mil cosas mías para contar. De repente amenazan. ¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo? ¿Qué se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Perdón? ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes. Ya no somos las del reality. No tenemos 20 años. Hay un límite", finalizó Virginia Gallardo en Intrusos, con bronca.