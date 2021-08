Filosa frase de Ángel de Brito a Flor de la Ve en pleno móvil sobre su rol de panelista: "Ahora sos una planta carnívora"

Ángel de Brito aprovechó el móvil que estaba teniendo con Flor de la Ve para repetirle en la cara una picante observación que hizo sobre su actual rol de panelista en A la Tarde, luego der ser una "angelita" muda y buena en su paso por LAM.

"Hace un siglo que no nos vemos en pantalla, pero charlamos todo el tiempo. Con Flor chusmeamos bastante. ¿Cómo estás vos con la vuelta a la tele? Estás picante", le dijo el conductor. Y la actriz y panelista de Karina Mazzocco bromeó: "Soy Cruella".

Con el palito de Ángel en mente, Florencia le respondió: "Estoy muy bien, muy contenta con las chicas. Kari es un amor y todas las chicas que nos acompañan son divina. A mí me pasó algo particular, que es que después de mucho tiempo pude comprender bien la esencia del panelismo, que era lo que me costaba antes. Porque yo te escuché la semana, que dijiste 'acá estaba muda'".

"Acá eras una planta, estabas buenita, y ahora sos una planta carnívora", le dijo Ángel a Flor, analizando su actual rol de panelista en América. G-plus

Recogiendo el guante con picardía, De Brito arremetió: "Sí, acá eras una planta, estabas buenita, y ahora sos una planta carnívora".

Y Flor de la Ve compartió el filoso punto de vista de su colega: "Cuando sos panelistas tenés que opinar, no es que soy yo la que habla. Estas en un programa, tiran los temas y vos tenés que opinar. Es simplemente eso. Después salimos de ahí y ya está. Aprendí ese juego".

Ángel de Brito apuntó contra Flor de la Ve por sus críticas a Pampita

La semana pasada, Ángel de Brito se hizo eco del fuerte cuestionamiento de Flor de la Ve a Pampita, por llevar a su beba recién nacida a la TV, y la criticó sin filtro en LAM.

"Flor de la Ve está insoportable. ¿Qué es lo que le pasa? Todo critica. Cuando estaba acá era una planta y ahora critica todo", dijo el conductor y jurado de La Academia, luego de que Pía Shaw recordara que la panelista de A la tarde fue una de las famosas que apuntó contra el accionar de Pampita.

"Acá estaba rebuena. ¿No se acuerdan? Acá era Sor Flor de la Ve y ahora critica todo. Pero yo vi otro programa, no vi el de Karina (Mazzocco)", agregó Ángel, picantísimo, pero con humor.