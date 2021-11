Filosa crítica de Yanina Latorre y Ángel de Brito a los Intrusos: "Hay gente que no tiene amigos"

En los inicios del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez, la mediática eligió hablar con Yanina Latorre para dar a conocer su punto de vista, con comentarios que fueron reproducidos en varios medios.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana, Yanina y Ángel de Brito hablaron con Ana Rosenfeld, a la que le preguntaron en vivo si era verdad que la que le escribía a la panelista era Wanda, y luego apuntaron contra Intrusos por levantar esa información.

“Creo que tuvieron una vocera online impecable que era Yanina. O sea que, de alguna manera, toda la información que Yanina pasó al aire es porque la recibía en vivo y en directo de Wanda”, dijo Rosenfeld, mientras De Brito aseguraba que “había mucha gente que lo le creía a Yanina que hablaba con Wanda”.

YANINA LATORRE, OFENDIDA CON QUIENES CUESTIONARON SUS CHATS CON WANDA NARA

“Yanina hablaba con Wanda y de eso doy fe. Después levantaban lo que yo decía. Yo tenía línea directa, lo que pasa es que había muchos periodistas en los programas de la tarde que hacen que me vea para la miércoles, que después decían que yo trabajaba de amiga de famosos”, dijo Yanina Latorre.

“Yo amiga de Wanda no soy, y también decían que tenían la misma data que yo, y vos sabés que Wanda no habló con otros”, agregó la panelista de LAM, un comentario que De Brito coronó con un “es gente que no tiene amigos también”.

No es la primera vez que Ángel y Yanina lanza uno de estos palitos hacia Intrusos. "En los programas dicen que te inventas todo, que no sabes nada, que te inventas un llamado de Wanda Nara", le dijo De Brito en los inicios del escándalo.

"Justamente, eso es la envidia de no tener data. Yo les voy a mostrar a Adrián Pallares y a Lussich mi teléfono para que vean, no lo hago acá porque no necesito. ‘Qué Yanina me demuestre que habla con Wanda’, ¿quiénes son ellos dos?”, se preguntó Latorre.

“Yo no tengo ninguna necesidad de sentarme acá a mentir, a mí mucha gente del medio de felicitó por esto, cómo van a sentarse a decir que miento, es grave lo que hicieron ayer porque están dudando de mi palabra, de mi fuente, de mi laburo periodístico”, cerró la panelista.

Por su parte, Lussich fustigó a la producción de LAM en una entrevista que brindó al matutino uruguayo El País. “LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados. Bajan línea desde un pedestal y hay mucho dedo acusatorio”, señaló.