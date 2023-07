Filosa crítica de Nazarena Vélez tras la polémica actitud de la Negra Vernaci en la radio: "No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop por los desperfectos técnicos, Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire,

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.

“Hoy hablamos mucho del maltrato. A mí me parece muy agresivo lo que se vivió”, agregó, sentando su firme postura sobre el clima que se percibió en el estudio desde donde sale su clásico ciclo.

“Hacé de cuento que yo ahora agarro algo y lo tiro, ¡es un montón!”, cerró la mamá de Barbie Vélez, en el programa que conduce Ángel de Brito por América, sin ocultar su opinión sobre este tema del que se hicieron eco varios medios.

LETAL COMENTARIO DE NAZARENA VÉLEZ TRAS EL DESCARGO DE FEDE BAL EN LAS REDES

Luego del descargo que hizo Fede Bal sobre el famoso tweet que escribió 10 años atrás y que aún sigue virilizándose, Nazarena Vélez fue letal con su opinión al hablar del hijo de Carmen Barbieri y expareja de su hija, Barbie, con quien mantuvo un litigio judicial en una causa por violencia de género.

“A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo. Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo”, lanzó la panelista de LAM, sin filtro.

“Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré, pero cuando habla de violencia, no lo borré un caraj… Yo lo detesto y no lo puedo pilotear. Pero repito, está bueno que se trate”, agregó.

Y cerró, picante: “Sacando a Barbie porque tiene un presente hermoso,(la expareja de Federico con quien protagonizó el ultimo escandalo amoroso) y otras chicas la pasaron mal ”.