Filosa chicana de Pampita a las angelitas, enojadas por no haber podido entrevistarla: "Hay que esperar a ver si tienen un programa propio"

El viernes pasado, Pampita y Ángel de Brito hicieron una doble entrevista exclusiva para sus respectivos ciclos, lo que ocasionó que las panelistas de Los Ángeles de la Mañana se enojaran por que no las dejaran participar. En Pampita Online, en cambio, la modelo permitió que todos sus columnistas fueran parte de la charla con el periodista, y Karina Iavícoli le hizo una pregunta que desencadenó en una filosa reflexión de la conductora.

“¿Es verdad que las angelitas hicieron huelga mientras entrevistabas a Carolina? Del uno al diez, ¿cuán enojadas están por no haberle permitido preguntar nada?”, quiso saber la ex angelita. “Fue decisión mía, yo lo conté al aire porque había algunos comentarios en las redes de que lo pidió Pampita y ella no pidió nada. Pampita vino, me dijo que es gauchita y que va y hace lo que le pedís”, respondió Ángel.

Karina contraatacó y aseguró que a las angelitas “no les cae muy bien cuando no pueden preguntar”, a lo que Ángel de Brito respondió: “que se la fumen. El programa es mío y yo decido”. “Ni siquiera sabía que iba a ser así el formato. Van a tener que esperar a ver si algún día tienen programa propio”, lanzó Pampita, muy filosa sobre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana.