La filosa advertencia de Yanina Latorre a Andrea Taboada al aire: "Si vas a querer lastimarme, vas mal"

La acusación que la pareja de Horacio Cabak hizo a través de Ángel de Brito de que el conductor le era infiel reavivó la tensión entre Yanina Latorre y Andrea Taboada. Las panelistas, que en el pasado fueron amigas, conviven en Los Ángeles de la Mañana pese a las profundas diferencias que las separan a causa de problemas personales.

En este contexto, en pleno debate en vivo, Taboada argumentó: “Hay un montón de parejas que han sido infieles, hombres o mujeres, y que después la familia continúa”. Ahí, Yanina recordó el desliz de Diego Latorre con Natacha Jaitt y admitió: “Yo continué con Diego, por eso hablo con conocimiento de causa”.

Acto seguido, Yanina explicó: “Nosotros con Diego continuamos porque primó el amor, nos sentamos a conversar”. Y Andrea acotó: “Puede pasar lo mismo entre Horacio y Verónica Soldato”.

Andrea Taboada: "No quiero recordar cada episodio porque eso sería. Yanina, no te olvides…. Igualmente, no recordemos todos los episodios”. G-plus

“Pero Diego no subió a borrar cosas de la computadora. Hay un momento en la vida en el que hay que decir ‘me equivoqué’”, diferenció Latorre. Suspicaz, la periodista comentó: “No quiero recordar cada episodio porque ya está. Yanina, no te olvides…. Igualmente, no recordemos todos los episodios”.

Por eso, Yanina Latorre la frenó antes de que la sangre llegara al río: “Si me vas a querer lastimar me parece que no vas bien”. Esa advertencia fue suficiente para que Andrea Taboada hiciera una declaración de principios y planteara la tregua: “No, estás equivocada porque yo no lastimo. Yo no lastimo, no te equivoques. Lo que quiero decir es que muchas veces muchos matrimonios pasan estas situaciones que son horribles tanto para el hombre como para la mujer, y después deciden continuar juntos”.