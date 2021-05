Filosa advertencia de Lourdes Sánchez sobre qué rol ocupará cuando empiece La Academia: "Participantes, agárrense porque voy a ser una 'jurado virtual'"

A días de que Marcelo Tinelli regrese a la pantalla con una nueva edición de ShowMatch donde varios famosos deberán dejar todo en la pista para lucirse en La Academia y deleitar a Ángel de Brito (que será reemplazado temporalmente por Guillermina Valdés por haber dado positivo de covid), Pampita, Hernán Piquín y Jimena Barón; Lourdes Sánchez también tendrá un importante rol este año.

Así lo dijo la propia conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) en vivo: “Horario nuevo, más temprano... ¡mucho mejor! Como yo me duermo temprano y este año no voy a estar, me viene ideal. Marce, te amo por este nuevo horario", comenzó diciendo, en referencia al ciclo que este 2021 irá a las 21 horas.

“Participantes, agárranse porque yo voy a twitter. Voy a ser un ‘jurado virtual’, tengo ese puesto este año. Voy a cuestionar a todo el jurado y los participantes”, agregó, sin filtro.

Más sobre este tema La foto oficial de Marcelo Tinelli con los participantes y el jurado de La Academia: las mejores posiciones y las sorpresas

Y cerró, contundente: “Tengo más ganas de meterme con los participantes. El jurado no me da miedo, cero. El año pasado me metía con Nacha Guevara (en el Cantando 2020), así que imaginate”.

¡Epa!