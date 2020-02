Filosa acusación en vivo de Lourdes Sánchez a Cinthia Fernández: "¡Vos me robaste el canje de zapatos!"

Tras sus picantes tweets en las redes y su salida de Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández pasó unos minutos por el estudio para aclarar su situación. Y ahí, en pleno vivo, Lourdes Sánchez le lanzó una filosa acusación.

“Cinthia me robó el canje de zapatos”, disparó la panelista, con una carcajada. “Cómo te voy a robar el canje de zapatos. Todas usamos los zapatos”, se defendió la exangelita. “A mí me lo dijo la marca. Y como vos no me mandaste las fotos de los zapatos que te pedí, le pedí a la marca que me enviara fotos de tus zapatos así yo no los usaba y me dijeron ‘ah no sabíamos que Cinthia los usaba’”, detalló Lourdes.

“Yo te los devuelvo, no tengo problema”, se excusó Cinthia. Sin embargo, Lourdes redobló la apusesta: “Cinthia llamó y quería los mismos que los míos”, comentó la pareja del Chato Prada. “Me va a tener que mostrar las pruebas y después lo subo a las redes”, contestó Fernández, entre risas generalizadas.

Sobre el final del cruce, Ángel de Brito contó que durante las vacaciones de Lourdes, su silla será ocupada por Cinthia, quien de esta forma regresará al ciclo de eltrece. ¡Que haya paz!