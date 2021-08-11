El Festival Cosquín Rock, con 20 años de historia en Argentina, se celebrará por primera vez en Miami el 21 de agosto con los mexicanos Molotov, que sustituyen a los Fabulosos Cadillacs, Cultura Profética, Los Amigos Invisibles, Delic, Louta y Literal en el cartel.

Esta es la segunda vez que el Cosquín Rock se traslada a Estados Unidos, pues en 2019 se celebró en Nueva York con León Gieco y Él Mató a un Policía Motorizado como artistas principales.

El festival será al aire libre en Island Gardens, en Miami Beach.

Los Fabulosos Cadillacs, un referente del rock latinoamericano y una de las agrupaciones argentinas con más historia, encabezaban el cartel pero no podrán viajar debido a las restricciones por la covid-19 y en su lugar actuará la banda mexicana Molotov, ganadora de cinco premios Latin Grammy, según informó la organización.

“Nuestro vuelo con destino a Estados Unidos fue cancelado para la fecha prevista y nos encontramos ante la falta de alternativas que permiten asegurar el cumplimiento de la fecha en Miami”, señalaron en un comunicado de prensa los Fabulosos Cadillacs.

La legendaria banda puertorriqueña Cultura Profética, que ganó en 2020 con”Sobrevolando" el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock Alternativo, también participa en el Cosquín de Miami.

Todo el sabor del Caribe llegará de la mano del grupo venezolano Los Amigos Invisibles, que llevan más de 25 años haciendo bailar a todo el continente con canciones como “Ponerte en cuatro”, “La que me gusta”, “Loco por tu amor” y “Mentiras” y tienen en su haber dos premios Latin Grammy.

Aunque Delic nació en Holanda, de padre serbio, habla perfecto español y ahora presenta en Latinoamérica el tema “Tira la puerta”.

La cantante, que emigró de niña con su familia a Costa Rica y luego a Panamá y hoy está radicada en Puerto Rico, se identifica con el estilo ryhthm & blues.

Completan el cartel dos cantantes y una banda argentina: Louta, que debutó en 2016 con el álbum que lleva su nombre artístico y ya tiene tres; Literal, una banda de rock pop radicada en EE.UU. que cuenta ya con dos discos de estudio.

El Cosquín Rock es un festival anual de música que se lleva a cabo desde 2001 en la provincia de Córdoba y por el que han pasado, entre otros, Deep Purple, Charly García, Andrés Calamaro, Fito Paéz, Die Toten Hosen, Suicidal Tendencies, Emir Kusturika y Molotov, entre otros muchos artistas.

En 2020 no se celebró el festival debido a la pandemia.

