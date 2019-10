El festival Ciudad Emergente copa La Usina del Arte: todos los detalles

Presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su doceava edición, el Festival llega a la Usina del Arte y sus alrededores con una renovada programación, totalmente gratuita, con todo lo que te gusta y todo lo que te va a gustar en 4 días intensos para disfrutar en familia y con amigos. Lula Bertoldi, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta, Jimena Barón, Coti, Mono de Kapanga, Natalie Pérez, Emme, Bambi, Dak1llah, Walas, Leo García, Bhavi, Neo Pistea, MYA, Agustín Casanova, Nicolás Sorin, Francisca Valenzuela, Fede Berdullas de SER, Paty Cantú, Nahuel Pennisi, Andrés Giménez, Silvina Moreno y Emanero juntos, por única vez, en un mismo show de apertura. Una verdadera fiesta para descubrir todo lo que está pasando y surgiendo en la cultura de la Ciudad.

En números serán 20 mil m2 de propuestas, 1100 artistas, 130 bandas, 9 escenarios y más de 450 actividades para disfrutar. El jueves 3 y viernes 4 de octubre, vecinos y turistas podrán vivir Ciudad Emergente de 18 a 22 h, mientras que el sábado 5 y domingo 6 comenzará la programación a las 12 h y finalizará a las 22 y 21 h respectivamente. Y un dato: no se suspende por lluvia.

"El Emergente es un festival que nos llena de orgullo, es un lugar donde podés venir a ver lo que te gusta y descubrir artistas nuevos. La idea es estar en el espacio público para que cada vez más gente sea protagonista de la vibrante cultura de la ciudad. Este año, incluso, los jóvenes que tengan el Pase Cultural, la tarjeta de beneficios exclusivos y crédito que brinda el Gobierno de la Ciudad a estudiantes de secundario de escuelas públicas, van a poder participar de encuentros exclusivos con artistas", dijo el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

Este año a las secciones de música, gastronomía, danza, visuales, cultura urbana, humor, cine, letras, moda y diseño, deportes, ¡vení a bailar!, bienestar, tecnología, disquería y revistería se suma teatro, una disciplina inédita hasta ahora en la programación. Tampoco faltará la sección para los más chiquitos que tendrá propuestas para chicos y chicas de 0 a 12 años. Además, el festival que vio despegar a Tan Biónica y Eruca Sativa, brindará una oportunidad única para nuevos artistas elegidos a través de una convocatoria abierta pensada especialmente para impulsar sus carreras.

En Ciudad Emergente, la música suena y late por toda la Usina: en sus salas, en escenarios al aire libre y hasta en un ring de box en el que se presentarán bandas de todos los estilos durante todo el día. Miranda!, Jimena Barón, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta, Lula Bertoldi, Natalie Pérez, Emme, Agustín Casanova, Coti, Bambi, Francisca Valenzuela, Mono de Kapanga, Walas, Leo García, Dak1llah, Mike Amigorena, Conociendo Rusia, Julián Serrano, Bhavi, Neo Pistea, MYA, Nicolás Sorín, Paty Cantú, Nahuel Pennisi, Andrés Giménez, Silvina Moreno, Emanero, Trueno, Mueva Squad, Rip Gang, Kinder Malo, SER, Invade Marte, Enrique Campos, LNG-Leningrado, DDM, Triciclo, Valessa, La teoría del caos, Louly, LXS FAMILIA + forbato, NAFTA, Meteoros, Somos Nosotros, The Marielenos Walsh Experience, Monovisión, Mariu Serrano, La Maurette, El Zar, Hipnótica, Huevo, Babalon, El Síndrome de Peter, Monotoro, Kruproviesa, Crema Rusa, Daluca, Gyobo, Familia de Lobos, Camionero, Medalla Milagrosa, New Indians, Paz, Fabo&Kinara, Barco, Chita, Terapia, Mr Kilombo, Mamita Peyote, Julieta Rada, La Fanfarria del Capitán, Victoria Bernardi, Feli Colina, Gara y las Luces de Lubbock, Vane Butera, Co Isla, July Abril, Los Besos, Lucía Tachetti, Potra, Kokoro, Gio, Cinerama, Ambar, Bruno Albano, Milrayos, Richi Star, Flu Os, Naomi, Uopa Nachi, Rogli, James Gunnar, Suena con Paz, Padawvn, Acción Sánchez, La Kabronx, Maich, Team D&M, 4 Da Ladies, Kris Alaniz, Milito + Los Raperitos de Ciudad Oculta, Lara91k, COLOR, Tentación presenta Arquero, F.L.O.W Altas Wachas, Black Magic Sound, Zocine, Far$a x Osti de la Vera, Picnic, Callandrol, FVTVRA presenta Intendente, NASHY-NASHAI + TIAN OJEDA, EL PLVYBXY y Brujjas & Hanna coparán los diferentes escenarios durante los 4 días del Festival. El cierre estará a cargo de Salvapantallas, quienes ofrecerán su último show eléctrico en Buenos Aires como despedida, el domingo 6 a las 19.45 h en el escenario principal.

Toda una calle se convertirá en escenario para que los diversos estilos de Cultura Urbana sean protagonistas en esta edición. Habrá competencias, batallas, presentaciones y shows de rap, trap, hip hop, freestyle, dj scratching, breaking, twerking, beatboxing en un ring especial. ¡No te lo pierdas!