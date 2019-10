El festejo de cumpleaños de Valeria Aquino con El Polaco y Barby Silenzi: "Gracias por ser parte de mi vida"

Desde hace días que Valeria Aquino refleja en las redes la linda relación que tiene su hija Alma -fruto de su relación con el Polaco- con Elena, la pequeña que Barby Silenzi tuvo con Francisco Delgado y que ahora espera un bebé del artista (quien a su vez tiene a Sol, fruto de su anterior relación con Karina La Princesita).

Y esa unión quedó plasmada en la fiesta de cumpleaños que organizó Aquino para celebrar sus 32 años rodeada de sus seres queridos y de la familia ensamblada que formó.

Además, la cumpleañera compartió en Instagram dulces momentos con tiernas frases acompañada de su niña y de Elena y Sol, las más chicas del clan.

Más sobre este tema Valeria Aquino y el gesto buena onda que tuvo con Barby Silenzi, pareja de su ex: "Vamos por más"

Feliz por este presente, Valeria acompañó sus postales con un conmovedor relato, que dice lo siguiente:

"Un añito más. Me gusta ser agradecida, ¿y saben por qué? Porque cuando era pequeña no podía festejar por la situación económica de mi familia. Y eso cambió, gracias a Dios, y al esfuerzo de mi papá por darnos un plato de comida sobre la mesa siempre. Y luego pude ser yo la que con 8 años salía a trabajar para colaborar en casa. Desde entonces no dejo de hacerlo. Lo cuento para que sepan que depende de uno dar algo mejor cada día. De emprender, de soñar, de decir ‘¡¡hoy puedo!!’.

Todos, todos, tenemos en casa una historia para contar. Y aunque sea triste la situación, se puede salir más amorosamente. Escucho y aprendo todos los días. Y también me di la oportunidad de llevar una familia más unida, con más amor, ayudándonos en todo lo que se puede. ¿Y saben por qué? Porque cuando era pequeña, en casa no había esa unión familiar y lo sufrí mucho. Me crié con una madrastra y un montón de personas más que me llevaron a crecer en un caos, a crecer sin amor, sin abrazos, sin decirnos ‘te amo’, y sobre todo, sin sueños.

"Me di la oportunidad de llevar una familia más unida, con más amor, ayudándonos en todo lo que se puede. ¿Y saben por qué? Porque cuando era pequeña, en casa no había esa unión familiar y lo sufrí mucho". G-plus

¿Y saben qué hice yo? Durante toda mi vida decidí dar el ejemplo, por qué me amo y amo a lo que me rodea. Amo poder abrazar, amo poder tener un corazón sano, noble y leal (sobre todo). Y quiero lo mismo para mi hijita, por eso lo plasmo acá, para que sepan que no tuve una vida perfecta. Pero traté de hacer de mí lo mejor que pude y lo seguiré siendo. Por eso, y por más, me siento valiente y agradecida todos los días de poder tener gente que me ama, y me aman de verdad sin pedirme nada a cambio. Por eso lo escribo y le digo a cada uno de ustedes.

¡Gracias por ser parte de mi vida! ¡Espero que mi mensaje les sirva para aprender cada día a ser mejores! Luego, acá van a ver a las personas más importantes de mi vida. Cómo cada año, están ahí a mi lado. Gracias. Y agradezco los mensajes que me envían también por acá a todos".

Fotos: Instgram.