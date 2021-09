Feroz reclamo de Yanina Latorre a Ángel de Brito en vivo por compararla con Virginia Gallardo: "¡No me insultes ni me ofendas!"

Cuando Virginia Gallardo se desligó por completo de la serie de Ricardo Fort al mismo tiempo que aceptaba conducir una serie de especiales en América TV sobre la vida del empresario, Yanina Latorre salió a criticarla con uñas y dientes. Las dos panelistas se encontraron en un evento y zanjaron diferencias, pero la esposa de Diego Latorre no tardó en romper la tregua cuando Ángel de Brito la comparó con la bailarina en Los Ángeles de la Mañana y ella se sintió “insultada”.

“Justo me la fui a encontrar, porque ella me había matado, yo a ella porque decidió hacer los especiales de Fort y no trabajar en la serie. El encuentro fue bueno, nos alabamos mutuamente en un eventito de una presentación”, contó Yanina en LAM. “No me amigué porque yo no estoy peleada. Yo laburo y si le molesta lo que digo, lo lamento. No me metan en un quilombo groso. Yo le pregunté en qué situación estábamos para saber si estaba enojada”, agregó.

“Me dijo ‘no estoy enojada. Yo me enojo y me desenojo. Lo que pasa es que lo que me molesta de LAM es que ustedes trabajan de hablar de la vida de la gente como si supieran’. Y yo le dije ‘¿y vos dónde trabajás? ¿De qué hablan, de física cuántica en Intrusos?’ Yo creo que no entendió done trabaja, si no se anima a hablar…”, señaló Yanina Latorre.

“Que sea mala panelista, no quiere decir que ustedes lo sean también. Si ella hace mal su trabajo, no es tu culpa”, señaló De Brito, que más tarde tuvo un cruce con ella en vivo a raíz de un dato que brindó Cinthia Fernández sobre un romance.

Yanina Latorre: -¡Yo te dije que era jugador de fútbol!

Ángel de Brito: -¡Pero, bol…! A las once de la mañana no te voy a decir que sí.

YL: -¡No me digas bol… en cámara, Ángel!

ADB: -Yo dije ‘no voy a decir el oficio’ y vos me decís ‘es jugador de fútbol’. ¡Parecés Virginia Gallardo!

YL: -¡No me insultes ni me ofendas! Ya que me digas eso, es un insulto.