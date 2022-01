Ángel de Brito, crítico con Julieta Prandi como conductora: "Ella no me gustó en la vida y menos ahora"

A poco de debutar en la conducción de Es por ahí junto al Tucu López por la pantalla de América, Ángel de Brito fue contundente al analizar el rol de la modelo como conductora y fue letal con su veredicto.

"Horrible, espantoso. Julieta no me gustó en la vida y menos ahora”, sentenció el periodista en diálogo con El espectador, el programa que capitaneó por radio CNN y que ahora quedó a cargo de Pía Shaw.

Además, lejos de quedarse con su análisis hacia la pareja del cantante Emanuel Ortega, el expresentador de Los Ángeles de la Mañana también criticó al compañero de Julieta: “Y el Tucu está muy acartonado. Me parece horrible todo".

"El que me gusta es A la tarde, el programa de Karina Mazzocco. Me genera adicción la editorial que hace Mazzocco, que se enoja y se desenoja, mira a cámara fijo. No veía editoriales así desde Jorge Lanata", cerró De Brito, haciendo una clara diferencia con el ciclo de la misma emisora.