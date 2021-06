Fernando Goncalves Lema, el modelo del nuevo video de Jimena Barón, contó intimidades de la grabación con la cantante: "Hubo besos mañana, tarde y noche"

Para promocionar el videoclip de Ya no te extraño, su nuevo tema, Jimena Barón eligió trabajar con un modelo llamado Fernando Goncalves Lema. Como era de esperarse, no tardaron en aparecer especulaciones de que la cantante habría tenido mucha química con el también actor de Sex.

“Jimena me contactó por Instagram, habló de mí con Mati Napp y nos dimos cuenta que tenemos algunos conocidos en común”, aseguró él en una nota con Esto no es Hollywood, el ciclo radial de Fernanda Iglesias en Mucha Radio 94.7 FM.

Según contó, le tocó filmar escenas románticas con la jurado de La Academia. “En un principio no iba haber beso en el video y después se cambió. Me parece que salió bárbaro. No lo habíamos ensayado”, afirmó el modelo, que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, y bromeó con que sus besos con Jimena “la rompen”.

"Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. Tuvimos mucha química". G-plus

“Estuvimos filmando como 22 horas. Hubo besos durante la mañana, tarde, noche. Todo el día. El video fue como una toma continúa, así que el beso lo hicimos un millón de veces. Tuvimos mucha química”, aseguró, pero cuando el periodista Fernando Gatti indagó en si habían tenido un encuentro fuera del set, admitió que todavía estaba pendiente. “Estoy libre, podríamos salir”, dijo.

Y aunque negó que exista un incipiente romance, llenó de elogios a la artista. “Me gusta Jimena, es hermosa, divina, talentosa, muy copada. Una artista que también admiro y respeto”, aseveró Fernando Goncalves Lema, a quien muchos compararon con Daniel Osvaldo. ¡Mucha química!