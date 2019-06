Lejos del hermetismo que lo caracterizó al ingresar al mundo artístico, Fernando Dente (29) abrió su corazón en una profunda entrevista que le dio la revista Gente, en la que no sólo habló de su verdadera identidad, al enterarse que era hijo de un cura, sino que habló de su sexualidad y del momento en el que se lo comunicó a sus seres queridos.

"¿Cómo lo compartiste con tu familia?", le preguntó el periodista. Y el actor respondió la puntual consulta y expuso la incómoda -y negadora- reacción que tuvo su madre, Ada.

"Yo me mensajeaba con alguien con el teléfono de mi mamá. Enviaba y borraba. Pero en ese ida y vuelta ella leyó una respuesta. Para ella, era 'el del mensaje' quien pretendía 'confundirme'". G-plus

"Con mi papá jamás lo hablé, pero ya había dejado de preguntar si estaba de novio. Mamá se enteró por mi torpeza o tal vez necesidad inconsciente de ser descubierto. No tuvo una buena reacción y el tema se charló muy por arriba. En aquel momento, y no recuerdo por qué, me mensajeaba con alguien a través de su teléfono. Enviaba y borraba. Pero en ese ida y vuelta ella leyó una respuesta. Para mamá, era 'el del mensaje' quien pretendía 'confundirme'. Yo pensaba: '¡Ay, si supieras que el buscón soy yo!'. Entonces, volví a salir con una chica", relató Fernando, quien reconoció haber transitado por un período de distancia con su mamá, hasta que pudieron entenderse y acercarse.

"Cuando se repuso del cáncer de mama, me reconcilié con mi mamá. En marzo de 2009, me aparecí en casa y le dije: 'Basta. No quiero más peleas. Aquí estoy, curate porque te necesito'. Una semana después le diagnosticaron cáncer de hígado y murió en diciembre. Pero pude sanar. Con la morfina se desinhibía y por ahí contaba algo de más. Me enteré de algunos otros amores y eso me puso contento, porque al menos, aunque sea de a ratitos, ella pudo ser feliz", concluyó Dente, recordando con amor haberse acercado a Ada y disfrutado los últimos meses de su vida.

