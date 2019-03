En Cortá por Lozano estuvo como invitado Fernando Dente (29) y allí reveló cómo desde los 15 años decidió hacer terapia. Hace pocos meses el actor contó abiertamente que es gay y reconoció que la ayuda de un profesional colaboró con la decisión de asumir su orientación sexual.

“A los 15 años pedí hacer terapia. Yo era de pedir, así como pedí hacer clases de teatro. Tenía unos padres que me escuchaban mucho. En ese momento era canchero, estaba bien y en una familia complicada vino bien”, le contó el actor a Verónica Lozano.

"Sufría mucho de chico porque me daba cuenta que me gustaban los chicos y no las chicas. Pensaba que no iba a poder trabajar de actor, que iba a tener que mentir, que iba a tener que tener novias de pantalla". G-plus

“Sufría mucho de chico, porque me daba cuenta de que me gustaban los chicos y no las chicas. Pensaba que no iba a poder trabajar de actor, que iba a tener que mentir, que iba a tener que tener novias de pantalla”, confesó, sobre los miedos que le generaba ser honesto consigo mismo. “Sentí que se lo debía a ese chico que pensaba que estaba todo mal por algo que él no había elegido”, enfatizó.

"Me vi de afuera y dije ‘yo no quiero ser de esas personas que tienen su familia, todo armado, que son gays y son felices, pero como que de eso no se habla’. Como que eso es un tabú". G-plus

También Fernando habló de cómo en su familia y en su trabajo, el hecho de que fuera gay no fue un problema, y por qué decidió sincerarse hace poco tiempo: “Me vi de afuera y dije ‘yo no quiero ser de esas personas que tienen su familia, todo armado, que son gays y son felices, pero como que de eso no se habla’. Como que eso es un tabú y me fui dando cuenta en equipos de trabajo, porque yo hablaba de ‘qué lindo tal o quiere presentarte a tal’. Y ahí me decían ‘pero vos no hablás’ y no sabía muy bien por qué".

“No quería que nadie piense que este es un tema para mí. Me moría si pensaban que era por caretear y sobre todo las nuevas generaciones, que la tienen tan clara”, aseguró. Y contó cómo las entrevistas en los medios eran todo un tema para él: “No quería ir más a un programa pensando qué decir. Diciendo ‘la persona de mi vida’, tratando de no hablar de géneros. Era una fiaca”.