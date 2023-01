Fernando Carrillo, furioso con sus compañeros tras quedar nominado en El Hotel de los Famosos 2: "Definitivamente, no quiero tener ningún amigo"

Luego del voto cara a cara que se vivió en El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carillo no ocultó su bronca con parte de sus compañeros después de que dieran sus motivos para nominarlo en el ciclo de eltrece.

“En este cara a cara, tenemos a un primer nominado en esta semana. Estamos hablando de Fer Carrillo. Fer, ¿querés decir algo?”, comenzó diciendo Chino Leunis, dándole la palabra a uno de los concursantes.

Fue entonces que Carrillo lanzó: “Definitivamente, no quiero quiero tener amigos. ¡Ninguno! No quiero hacer ningún lazo con nadie, y ya, listo. La verdad, hoy en el juego, si el capitán (Juanma Martino) me votó porque yo dije ‘perdimos’, yo podría estar molesto porque fue una terrible dirección de equipo”.

"Definitivamente, no quiero quiero tener amigos. ¡Ninguno! No quiero hacer ningún lazo con nadie, y ya, listo". G-plus

“Listo, no pertenezco aquí, papito bello. Los amo y adoro, pero no quiero seguir acá. No me gusta. ¡Gracias y buenas noches, señores! Un beso grande, nos vemos”, cerró Fernando, al mismo momento que se acercó al conductor para despedirse y retirarse para ir a buscar sus cosas y marcharse en bicicleta.

"Listo, no pertenezco aquí, papito bello. Los amo y adoro, pero no quiero seguir acá. No me gusta. ¡Gracias y buenas noches, señores! Un beso grande, nos vemos". G-plus

ESTEFI BERARDI EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ NO FORMAR PARTE DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Estefi Berardi, siempre buena onda con sus seguidores de Instagram, respondió a sus picantes preguntas.

La panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) no le dio la espalda a quien quiso saber si la convocaron para formar parte de El hotel de los famosos 2.

Para sorpresa de sus fans, Estefi, que también forma parte de LAM, contó que le propusieron sumarse al reality, pero ella rechazó la propuesta. ¿Por qué?

Más sobre este tema Pampito en Ciudad: ¡Arde el Hotel de los Famosos 2!

"¿Si te hubieran llamado para El hotel de los famosos 2 hubieras aceptado?", le consultaron. "Me llamaron, pero no puedo dejar todos los trabajos fijos que tengo", respondió Estefi, sincera.