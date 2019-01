Después de mucho deshojar la margarita y apelar a tecnisismos, Fernando Burlando aseguró el lunes en Nosotros a la Mañana que es el representante de Juan Darthés tanto para las causas que el actor inició en Argentina contra Calu Rivero como para la denuncia por violación que Thelma Fardin radicó en Nicaragua. "Soy el abogado de Darthés", afirmó el letrado

Acto seguido, Burlando anticipó las medidas judiciales que tomará con el actor contra sus detractoras: "Juan no tiene causas en Argentina. Él es el que denuncia, el que hace juicio en este caso en contra de Calu Rivero y también, seguro próximamente en contra de Anita Coacci y Natalia Juncos”. Y precisó en tono indignado: "Ya actuamos desde el punto de vista penal, pero va a ir con una acción civil con una querella criminal por calumnias e injurias. La única manera de conseguir verdad en esta historia es a través de la Justicia, no nos queda otra. Si no, ¿con qué armas se queda un ciudadano? Cualquiera puede salir a decir cualquier cosa por los medios de comunicación, las redes sociales ¿y no se hace cargo de lo que dicen? No dicen algo menor".

En cuanto a la reflexión de Alfredo Casero, quien dijo que "no mandaría a una hija sola a Nicaragua", el abogado sumó más condimentos a la polémica: “Lo que ha dicho Casero no es ni más ni menos que lo que opina ya hoy más del 60 por ciento de la gente. (...) Comparto su idea, no creo que se esté revictimizando a ninguna familia por el hecho de decir que un papá tiene que estar presente con una menor porque hoy la sociedad impone este tipo de situaciones”.

“Acá todos han adoptado un discurso (feminista), que es el que garpa. Garpa en los medios, en la calle la gente de pueblo, la gran mayoría opina otra cosa". G-plus

Luego, Burlando continuó con una temeraria aseveración: “Acá todos han adoptado un discurso (feminista), que es el que garpa. Garpa en los medios, en la calle; pero la gente de pueblo, la gran mayoría, opina otra cosa. No quieren ese feminismo extremo en el que se pretende matar o castrar al hombre, como dice Casero. Me parece que hay un montón de gente que pretende y quiere un proyecto en conjunto entre el hombre y la mujer desde el origen de la humanidad”.

“Hay un gran sector que ve una gran parodia detrás de todo esto y hasta que la Justicia no defina una situación con seriedad, tampoco se puede gratuitamente acusar a una persona que se tuvo que ir desterrado del país. Que no puede trabajar nunca más y es un muerto civil que lo asesinaron los medios sin ni siquiera ver una sola prueba de todas esas denuncias”, siguió exasperado.

“Veremos también cómo reaccionan ustedes ante lo que diga la Justicia, porque lo que están haciendo es prácticamente un linchamiento mediático a una persona sobre la cual ni siquiera sabemos cuál es su situación procesal sobre este tema". G-plus

Confiado en la inocencia de Juan Darthés, el abogado comentó: "El relato que hace Thelma tiene flancos que a mí me llaman la atención". Ofuscado con los periodistas con los que hablaba, Burlando remató: “Veremos también cómo reaccionan ustedes ante lo que diga la Justicia, porque lo que están haciendo es prácticamente un linchamiento mediático a una persona sobre la cual ni siquiera sabemos cuál es su situación procesal sobre este tema. Tenemos que ser prudentes”.

Al final, Fernando Burlando confirmó que integrantes de su estudio jurídico ya están en Managua para trabajar y admitió que “probablemente viaje a Nicaragua” en las próximas 48 o 72 horas, ya que trascendió que encontraron al testigo que en el relato de Thelma Fardin abrió la puerta de la habitación.