Fernando Burlando destacó la actitud de Silvina Luna en el conflicto contra Aníbal Lotocki

Mientras el estado de Silvina Luna sigue siendo reservado, Fernando Burlando dio una entrevista con Intrusos donde repitió la búsqueda de Justicia y destacó la actitud de la modelo con Aníbal Lotocki.

Cuando Karina Iavícoli le preguntó al abogado sobre qué pensaba la actriz sobre “este tipo le cagó la vida”, en alusión al médico, el letrado fue claro. “Silvina es muy buena mina. Sí quiere que pague y que haya Justicia, ni siquiera ella está detrás de lo económico que, de paso les informo, no hay nada. Hay una aparente insolvencia”, señaló.

“Jamás la escuché hablar fuera de lugar de quien fue la persona que le designó en su vida la salud Jamás la escuché hablar mal de quien fue la mano que le puso esta bomba de tiempo dentro de su organismo”, cerró.

LAS FUERTES PALABRAS DE PAMELA SOSA TRAS CONFRONTAR CON ANÍBAL LOTOCKI

El cruce de Pamela Sosa con Aníbal Lotocki en Telenoche fue por demás tenso, y la expareja del polémico médico contó sus sensaciones posteriores en una nota con Socios del Espectáculo.

"Me costó el proceso de poder enfrentarlo. Poder decir 'tengo que salir igual porque en este momento Silvina no puede hablar', y ella siempre sale hablar", arrancó la actriz chilena.

Luego, Pamela contó que padece diabetes y justificó su silencio durante tantos años: "Yo no podía hablar, no me daba el cuerpo, las emociones, no podía controlar, y ahora sí. Me siento bien para salir a hablar después de mucho trabajo psicológico y mucho trabajo espiritual. Esto medicada por ansiedades".

"Me encantó poder enfrentarlo en un programa y preguntarle por qué me colocó eso. Y él quedó desconcertado totalmente. No respondió. Hasta se quiso ir del estudio por la incomodidad de la situación", continuó.

A una década de la separación afirmó: "No lo vi nunca más en la vida y tengo tanto más para escupir, que vengo guardando y me hace mal… no me reconocí. Nunca pensé que iba a poder hablar con él, enfrentarlo y hablar sin miedo".

"Yo estuve ahí y decidí poner el cuerpo con ese hombre. Hago un mea culpa y no me hubiese hecho tantas cosas. No tenía por qué hacerlas", cerró Pamela sosa sobre Aníbal Lotocki.