Fernando Burlando defendió contundente a Jey Mammón: "Creo en él"

Fernando Burlando defendió contundente a Jey Mammón en diálogo con Intrusos en el marco de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que le hizo Lucas Benvenuto al conductor.

“Recién decías que le crees a Jey, que no le crees que capaz de haber violado a Lucas Benvenuto”, le preguntó Karina Iavícoli y profesional le respondió: “Estas diciendo algo que yo no dije”.

Más sobre este tema Hugo Lescano analizó en exclusiva los gestos de Jey Mammón en su descargo: "Hay algo que no nos está diciendo"

“Pregúntame y te conesto pero no des por cierto cosas que yo no dije”, insistió Burlando. “¿Crees que Jey Mammón no violó a Lucas Benvenuto?”, le consultó entonces la panelista y él expresó: “Creo en Jey Mammón”.

Más sobre este tema Los famosos que apoyaron a Jey Mammon tras su extenso descargo después de que lo denunciara Lucas Benvenuto

LA FURIA DE FERNANDO BURLANDO CON INTRUSOS

Fernando Burlando encaró enojado al panel de Intrusos en medio del escándalo de denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón.

“Hubo un graph, recién me pasaron, que decía que yo defiendo a los malos. Más de uno ahí tendría que levantar la mano entonces”, dijo picantísimo el abogado.

Más sobre este tema "Se nota que el abogado es Burlando": las reacciones al descargo de Jey Mammon

“Sí, a mí me defendió”, comentó por su parte Marcela Tauro y Burlando siguió: “A vos, a Flor, a todos, entonces si defiendo a los malos… ¿ustedes son malos?”.

“No” contestaron Flor y Marcela y fue entonces cuando Tartu se metió: “Defendés a Darthés”. “Primero, no lo defiendo a Darthés, lo defienden en Brasil”, respondió.

Más sobre este tema Burlando habló sobre la denuncia contra Jey Mammon por presunto abuso a un menor: "No hay pruebas en la causa"

“Buah…”, expresó Tartu y Burlando cerró: “No, no, buah nada, si yo te trato con respeto, exijo el mismo respeto, así no hay que tratar a la gente”.