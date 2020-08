Fernanda Vives mostró los terribles insultos que le envió el hombre al que denunció en el vivo de su hija: "¡Tengo miedo!"

Este viernes, Fernanda Vives interrumpió un vivo de Instagram de su hija Brisa a raíz de un fuerte comentario de índole sexual que un usuario le dejó a la nena en esa red social. La actriz bloqueó al sujeto y luego realizó un descargo en el que les pidió a los otros usuarios presentes que la ayuden a denunciar al hombre.

Sin embargo, 48 horas después, Fernanda recibió la respuesta de Instagram a su reclamo, y quedó tan sorprendida que hizo una captura y lo publicó en su propia cuenta. "Comprendemos que las personas se puede expresar de distintas maneras. Usaremos su comentario para mejorar esta experiencia para todos. Si no quieres ver a jose.moreno2017 en Instagram, puedes dejar de seguir, silenciar o bloquear esta cuenta", dice el mensaje de la red social.

La actriz expresó su indignación, no sólo porque no se le censuró la cuenta sino también porque el sujeto se comunicó con ella por privado, la insultó cruelmente y la desafió a que lo denuncie legalmente. "Hoy después de dos días de denunciarle la cuenta entre todos, después de que todos los portales de medios de comunicación se hagan eco de esta terrible frase, Instagram no le cerró la cuenta", escribió.

"¡Claramente no termina ahí! Este hijo de mil puta ahora me amenaza y me escribe a mi Instagram personal y también me mandó un audio. (...) ¡La verdad, tengo miedo! ¡Temo por mi hija y por mi familia", escribió Fernanda, y pidió ayuda al presidente Alberto Fernández y al ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En las capturas se ve y se oye como el sujeto se dirige a ella con toda clase de epítetos. "Ja ja ja. Dejan en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro. Ja ja ja. No me hagas reír gorda pelot...", se puede leer en una de las grabaciones.