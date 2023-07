Fernanda Iglesias habló sobre las supuestas infidelidades de su ex: "Siempre me elegía a mí y ya no"

Este lunes, Fernanda Iglesias blanqueó en LAM su separación de Pablo Nieto tras 14 años en pareja, y dejó entrever que durante su viaje a España el productor salía mucho de noche, dejando solo a su hijo Jeremías, de 12 años.

Debido a esto, la panelista regresó de la península ibérica muy angustiada, y tras unas semanas en Argentina “se vio obligada a tomar la decisión” de poner fin a la pareja, según sus propias palabras. Además, Fernanda se dedicó a responder preguntas de sus seguidores en Instagram.

“Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijo Ángel de Brito. “Y sí, era insoportablemente celosa”, dijo Fernanda, y se ligó un reto de Nazarena Vélez.

FERNANDA IGLESIAS CONTÓ CÓMO ERA SU RELACIÓN CON PABLO NIETO EN MEDIO DE RUMORES DE INFIDELIDAD

“¡No es así, Fernanda! Si a vos te están dejando un anzuelo para que veas que está garch… con una, con otra y con otra… Si no cortás, va a llegar un momento en el que vas a cortar, te vas a volver loca. Y si encima del otro lado tenés una negativa, ¡vamos, loco!”, explotó Nazarena.

“Yo te conozco hace 24 años, y en esta relación siempre fuiste celosa. Evidentemente en el último tiempo pasaron cosas que antes no”, analizó De Brito. “Él siempre me elegía a mí, y esta vez no me eligió a mí”, reconoció Iglesias.

“¡Ay, mi amor! Me rompe el corazón”, la consoló Nazarena a Fernanda, que no podía ocultar la tristeza en su cara. “Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo, y me lo demostraba. Yo sufría un montón”, cerró la panelista.