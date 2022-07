Fernanda Iglesias apuntó sin filtro contra Mica Viciconte en pleno escándalo con Nicole Neumann: "Es mala"

Lejos del fuerte conflicto que se generó luego de que Mica Viciconte criticara un video que publicó Nicole Neumann donde se ve a Sienna (la hija que tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra e Indiana) caminando con dificultad por la nieve mientras disfrutaban de sus vacaciones en San Martín de los Andes, Fernanda Iglesias fue letal al opinar de este tema.

Después de pasar una nota en LAM en la que Nicole aseguró no prestar atención “a cosas que no captan mi atención y que no están en mi radar”, la panelista se despachó contra Mica.

“En esta creo que tiene razón. ¿Qué corno le importa a Viciconte lo que hace Nicole con su hija? No es la hija de ella”, comenzó diciendo Ángel de Brito. A lo que la angelita redobló la apuesta: “Porque es mala Viciconte, chicos”.

Más sobre este tema Nicole Neumann habló por primera vez de la fuerte acusación de Mica Viciconte por su hija: "No presto atención"

“¿No se dan cuenta? Eso que hizo es de mala”, cerró la periodista, quien causó sorpresa entre sus compañeras por la vehemencia en sus palabras, con las que dejó en claro su firme postura sobre la pareja de Fabián Cubero, con quien tiene a su pequeño, Luca.