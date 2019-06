Fernán Mirás contó que charló con Vicuña sobre una fuerte escena de abuso que grabó con la China Suárez en ATAV

El 2019 es un año muy fuerte para Fernán Mirás (49). El actor se separó de su mujer, María Amelia, luego de 20 años de matrimonio, y se embarcó en dos proyectos laborales muy potentes: la novela Argentina, tierra de amor y venganza; y la pieza teatral Terapia Amorosa. Ambos trabajos en los que trabaja codo a codo con Benjamín Vicuña (40).

Feliz en el plano profesional, Mirás habló de la gran química y complicidad que logró el actor chileno y se refirió a las fuertes escenas de cama que tuvo que filmar con Eugenia "China" Suárez (27), su compañera en ATAV.

"BENJAMÍN NO ME DICE NADA. PERO CUANDO FILMÉ LA ESCENA DE LA VIOLACIÓN, LE DIJE: ‘EL OTRO DÍA, CUANDO ESTABA VIOLANDO A TU MUJER...’. Y SEGUIMOS HABLANDO. NOS DIVERTIMOS. LOS DOS ME CAEN BIEN". G-plus

"Con Benjamín me llevo bárbaro. Seguro que lo veo más que la China. Es más, muchas veces le comento a ella: ‘¿Querés que te cuente cómo anda?, ¿cómo le fue hoy?’", declaró Fernán en la revista Gente, con cierta picardía.

En ese marco, el periodista le preguntó: “¿Qué te dice Benjamín cuando hay escenas fuertes con su mujer?”. Y Mirás contestó con un concreto ejemplo, del capítulo en el que Trauman (Fernán), el dueño del burdel en donde trabaja Raquel (China), la obliga a tener sexo.

Más sobre este tema La China Suárez y el enorme desafío de componer a Raquel en ATAV: "Me habían llamado para otro papel y..."

"No me dice nada. Pero cuando filmé la escena de la violación, que me pareció un horror, le dije: 'El otro día, cuando estaba violando a tu mujer...'. Y seguimos hablando. Nos divertimos. Los dos me caen bien", reveló el actor, dejando entrever la naturalidad con la que Vicuña se toma las escenas de sexo que él hace con Suárez.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!