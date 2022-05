Felipe Pettinato está internado tras un incendio en su edificio: hay un muerto y varios heridos

Felipe Pettinato está internado y con custodia policial tras el incendio que se desató en su edificio, ubicado en el barrio de Belgrano. El joven estaba reunido con amigos.

Felipe se encuentra fuera de peligro. Hay una persona fallecida y al menos cuatro heridos. Según aseguraron en Arriba Argentinos, la persona fallecida era amiga de Felipe Pettinato.

Desde el lugar del trágico incendio, el notero de eltrece Marcos Barroca informó: "Todo está bajo investigación, se está tratando de saber qué pasó en ese piso 22. Saber qué originó el fuego porque hay una persona muerta".

"Las pericias van a ser claves. Y el testimonio de Felipe va a ser clave porque es la única persona que realmente sabe qué es lo que pasó", concluyó Barroca. G-plus

"A la policía le llamó la atención que el fuego haya empezado en el living, entendiendo que las dos personas que estaban ahí no estaban dormidas. No entienden cómo la persona que murió no pudo salir", amplió el cronista de Arriba Argentinos.

LA PALABRA DE ROBERTO PETTINATO

Mientras Felipe se encuentra en el hospital por inhalación de monóxido de carbono, Roberto Pettinato aseguró que su hijo está bien, pero que no puede ir a visitarlo porque él está aisaldo por covid.