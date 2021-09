Felicitas Pizarro compartió tiernas imágenes del parto de su hijo: "Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer"

Tan nostálgica como reflexiva sobre la maternidad, Felicitas Pizarro recordó su segundo parto, el nacimiento de su bebé Indalecio, y remarcó la importancia de que sean respetados.

En primer lugar, compartió a través de sus stories de Instagram una foto con su bebé, minutos después de haber nacido, y expresó su felicidad. "Amé mis partos", escribió junto al emoji de corazón.

Y citó una frase que la conmueve. "Para cambiar el mundo, es necesario cambiar la forma de nacer. M. Odent", expresó en Instagram.

Entonces, dio su opinión al respecto: "Hay que asumirlo como un proceso fisiológico y natural en el que la ausencia del miedo, el respeto y la libertad deberían guiar el camino. Informarse para evitar la alta instrumentalización y todo lo que conlleva".

Y se mostró muy agradecida con el equipo que la acompañó. Sí, con su partera y sus obstetras que formaron parte de su proceso.

Muy tierna, también le dedicó un mensaje especial a su pareja, su "compañero", Santi.

"Y no sigo porque si no me embalo y clavo el video del parto...", cerró, divertida.